Снегу быть. Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

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В ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём температура будет колебаться от плюс одного до плюс трёх градусов. В столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся с минус двух до нуля градусов.

Облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега, — отметили в метеослужбе.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

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