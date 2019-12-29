Снегу быть. Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём температура будет колебаться от плюс одного до плюс трёх градусов. В столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся с минус двух до нуля градусов.

— Облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега, — отметили в метеослужбе.

Ранее сообщалось, что декабрь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.