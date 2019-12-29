СМИ: В Сеть утекли личные данные около 30 тысяч пользователей "Госуслуг"

В том числе это ФИО, номера телефонов, СНИЛС, ИНН и другая информация о гражданах.

На одном из форумов, который специализируется на украденных базах данных, появилась личная информация примерно 28 тысяч россиян — пользователей портала "Госуслуги". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.

Отмечается, что это жители одного из российских регионов. В Сеть попали разные данные о них, в том числе ФИО, дата рождения, номер телефона, СНИЛС, ИНН и другие.

По данным издания, утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала. Сегодня после публикации этих данных уязвимость была закрыта.

А ранее Роскомнадзор нашёл данные миллиона россиян на зарубежном сайте, он был заблокирован.