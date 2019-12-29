СМИ: В Сеть утекли личные данные около 30 тысяч пользователей "Госуслуг"

На одном из форумов, который специализируется на украденных базах данных, появилась личная информация примерно 28 тысяч россиян — пользователей портала "Госуслуги". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление основателя DeviceLock Ашота Оганесяна.
Отмечается, что это жители одного из российских регионов. В Сеть попали разные данные о них, в том числе ФИО, дата рождения, номер телефона, СНИЛС, ИНН и другие.
По данным издания, утечка произошла из-за ошибки в настройках программного обеспечения одного из серверов портала. Сегодня после публикации этих данных уязвимость была закрыта.
А ранее Роскомнадзор нашёл данные миллиона россиян на зарубежном сайте, он был заблокирован.
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