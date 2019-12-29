Первый за два года обмен пленными в Донбассе охватил 200 человек

Большая часть из них была передана Украиной Донецку и Луганску. Властям республик ещё предстоит уточнить статус вернувшихся жителей.

В Донбассе окончательно завершился процесс обмена пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной. Представители ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек. В то время как украинская сторона передала Донецку и Луганску 123 бывших пленников — 60 и 63 человека соответственно. Однако позднее представители Украины передали ещё одного человека представителям народных республик. Таким образом, обмен произошёл по формуле "124 на 76".

Как сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киев обеспечил документами, удостоверяющими личность, всех переданных лиц. Однако будет ли против них продолжаться уголовное преследование на Украине, на данный момент неизвестно.

— Что касается процессуальных статусов, очисток, ничего на данный момент сказать не могу — мы должны опросить людей и понять, в каких процессуальных статусах они пришли. Пока могу сказать, что все вернулись с документами. Украина обеспечила всех документами, удостоверяющими личность, — отметила Морозова.

Напомним, процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной проходила на КПП "Майорск" под Горловкой и стала первой с 2017 года. Лайф вёл видеотрансляцию одного из эпизодов обмена военнопленными.