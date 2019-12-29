Биограф рассказал эпизод из жизни Путина, который точно его описывает

Политолог уверен, что российский президент является "самым значимым политиком XXI века", которому удалось создать новую страну.

Наиболее точно президента РФ Владимира Путина характеризует история с пожаром, произошедшим на его даче под Ленинградом в 1996 году. Так считает немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар.

По его словам, когда дом загорелся, российский лидер был в сауне с друзьями. Когда же он понял, что происходит, сразу же бросился в дом, чтобы спасти своих детей.

— Он вбежал на второй этаж, где спали его дочери, и вынес их, сбросил вниз на руки друзьям. Он спас им жизнь. И потом он вспомнил, что в доме в дипломате хранятся все сбережения. И он ещё раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели. Только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана, — приводит его слова РИА "Новости".

Биограф отметил, что при встрече с российским лидером он просил его подтвердить правдивость этого эпизода. Он подчеркнул, что в жизни Путина есть довольно много историй, которые много о нём говорят. В этой связи он вспомнил, как российский лидер подослал своего друга с предложением к будущей жене, чтобы проверить её верность.

Рар заметил, что политическая судьба президента РФ не имеет аналогов ни в советской, ни в современной истории. К такому выводу он пришёл после того, как на протяжении долгого времени профессионально редактировал и подготавливал "биографии деятелей советской элиты".

Политолог уверен, что Путин является "самым значимым политиком XXI века", которому удалось создать новую страну. Специалист заверяет, что в новейшей истории столь сильные политики появляются редко.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что Путин относится к редкому числу людей, в которых присутствует сильнейшая тяга к постоянному самообучению.