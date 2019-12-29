В Подмосковье мужчина погиб при взрыве петарды

Пиротехнику он купил год назад на одном из интернет-сайтов. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В подмосковном Клину 33-летний мужчина погиб при взрыве петарды. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Как отмечается, 28 декабря на территории частного дома компания мужчин распивала спиртные напитки. Один из них там поджигал фейерверки. Когда он занимался уже третьей петардой, в зубах у него находилась сигарета. Раздался хлопок, мужчина упал. На его голове и лице остались травмы. Когда вызвали скорую, врачи только констатировали смерть.

Как рассказали родственники погибшего, петарду он купил год назад на одном из интернет-сайтов. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Пока не известно, поджёг мужчина пиротехническое изделие или оно вспыхнуло от искры из окурка.

Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге девятикласснику оторвало руку при изготовлении петарды.