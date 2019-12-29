Мама мальчика с простреленной головой обратилась с последней надеждой к Рошалю

Обидчик семилетнего мальчика до сих пор находится на свободе под подпиской о невыезде.

Мама семилетнего Егора, в которого летом выстрелил из пневматического ружья паливший по банкам пьяный житель Нижнего Тагила, обратилась за помощью к московским врачам из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Анна Коркунова рассказала Лайфу, что в Екатеринбурге из-за высокого риска летального исхода медики боятся делать операцию и мальчик уже четвёртый месяц лежит в коме.

Женщина объяснила, что понимает всю сложность ситуации и не осуждает врачей ДЦКБ № 9, где сейчас находится её сын.

— Оборудование у них всё очень хорошее, не хуже, чем в Германии. Тут просто риск идёт от того, что пуля лежит, подход туда очень рискованный. 90% того, что будет летальный исход. Они боятся на себя какую-то ответственность взять, — объяснила она.

Специалисты региональной больницы заверили, что уже сделали больше того, что предписано медицинской литературой: в случаях когда в голове скапливается жидкость, положено ставить два шунта, мальчику поставили четыре. Это помогло, но не решило проблему.

— Ему пока [их] убрали, потому что [жидкость] скапливается в голове, опухоль с головы ушла, сосуды очень тонкие. Для него какое-то волнение, если перевернуть как-то, чтобы его обработать, для него это очень тяжело, сразу же падает давление. Врачи говорят, что они делают всё необходимое. Я ни в коем случае врачей наших не презираю, я просто призываю к помощи, — добавила Коркунова.

Она надеется, что сможет найти того, кому удастся поставить на ноги её ребёнка. Пока, для того чтобы обсудить случай Егора со столичными медиками, нужен официальный запрос из клиники. Коркунова планирует поднять этот вопрос уже завтра.

Говоря о президенте НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониде Рошале, мама Егора говорит, что "очень большая надежда на него".

Обидчик семилетнего мальчика до сих пор находится на свободе под подпиской о невыезде. Правоохранители утверждают, что ему грозит около семи лет лишения свободы, но, по словам Анны, никаких конкретных действий они не предпринимают.

Тем временем мальчику вот-вот исполнится восемь лет. В этом году его собирались отдать в первый класс.

— Егору сейчас семь лет, 2 января исполняется восемь лет, мы должны были пойти в первый класс. Мы не пошли в первый класс, мы не отпразднуем вместе день рождения, — сокрушается Анна.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Нижнего Тагила стрелял по банкам из пневматического ружья и попал в голову семилетнему мальчику. Ребёнок был доставлен в реанимацию больницы без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.