Житель Челябинска погиб во время катания на ледовом катке

По предварительным данным, мужчина получил смертельную травму в результате падения.

На ледовом катке на территории школы № 116 в Челябинске погиб мужчина. Как сообщает портал URA.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, смерть наступила в результате неосторожности во время катания.

— Мужчина проявил неосторожность и упал с высоты собственного роста. Он получил травму головы, несовместимую с жизнью, — заявил собеседник агентства.

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. Полиция ведёт проверку обстоятельств происшествия.

Как сообщал ранее Лайф, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не пускать пьяных людей на городские катки.