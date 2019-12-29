Козак — о соглашении с Киевом по газу: Был выбор между плохим и очень плохим

С 1 января стороны откажутся от взаимных претензий и отзовут иски из судебных инстанций.

Нынешние договорённости по транзиту российского газа через Украину в Европу — это выбор между "плохим и очень плохим". Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По его словам, выплата "Газпромом" $2,9 миллиарда "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража была тяжёлым решением для России. Но всё это позволило избежать худшего сценария.

— Был выбор такой: между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для "Газпрома", для нашей страны — тяжёлое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы, — отметил он в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Напомним, переговоры по газу в Вене продолжаются между Россией и Украиной с 26 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что страны договорились с 1 января отказаться от взаимных претензий и снять арест с имущества в счёт решений по судебным искам.

Российский "Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.