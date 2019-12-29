Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку "Северного потока — 2"

Лидеры двух государств поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Состоялся он по инициативе Берлина. Лидеры двух стран обсудили в том числе ситуацию вокруг проекта "Северный поток — 2" и положение дел в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Подтверждён настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток — 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года, — говорится в сообщении.

По ситуации в Ливии отмечено, что нужно наращивать политические и дипломатические усилия по разрешению кризиса. Отдельно президент и канцлер обсудили обмен удерживаемыми лицами, который состоялся сегодня в Донбассе между Украиной и ДНР с ЛНР.

Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом.

Ранее глава ЕС раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2".