Две девушки после обмена отказались ехать на Украину из ДНР

По словам бывших пленниц, Донецк является их родным городом и уезжать они из него не хотят.

Две девушки отказались от участия в процессе обмена пленными между ДНР и Украиной. Бывшие пленницы изъявили желание остаться на территории Донецкой Народной Республики и объяснили журналистам своё желание тем, что Донецк — их родной город.

— Мы местные, донецкие. На Украину возвращаться не хотим. Пробыли в заключении 16 месяцев, — сказала одна из девушек, пояснив, что уголовному преследованию они больше подвергаться не будут.

Как пояснили девушки, ранее правоохранительные органы ДНР обвиняли их в шпионаже в пользу Украины.

Напомним, процедура обмена военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной проходила на КПП "Майорск" под Горловкой по формуле "124 на 76" и стала первой с 2017 года. Лайф вёл видеотрансляцию одного из эпизодов обмена военнопленными.