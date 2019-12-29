Алтайские моржи устроили заплыв в проруби в минус 20 — видео

Корреспондент Лайфа побеседовал с участниками акции и узнал, каково это — побывать на пляже, когда за окном такая температура.

Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи" приняла участие во всероссийской акции "Закалённая Россия — здоровая страна". Лайф публикует кадры из Барнаула, где стойкие к холодам россияне устроили заплыв в ледяной воде.

Как уточняется, акция продолжалась на протяжении всего дня с 11 утра. Всем желающим предложили проплыть любую дистанцию или искупаться с группой в проруби на пляже "Водный мир". Для участников акции организовали тёплую раздевалку и баню, а также насыщенную культурную программу.

Корреспондент Лайфа побеседовал с участниками акции и попросил рассказать о впечатлениях после купания.

— Замечательные ощущения. Вода бодрит, погода минус 20, но даже не чувствуется. На этом мероприятии я первый раз, — рассказала участница акции Людмила Шнайдер.

Сопредседатель алтайской общественной организации "Наше здоровье" Алексей Дуров заверил, что вода — лучший природный массажёр.

— Это самое лучшее природное средство — массажёр. Холодная вода до каждой клеточки доходит, заставляет кровь двигаться и тем самым оздоравливает человека, — объяснил он.

А суровые челябинцы ранее сразились в шахматы, сидя в проруби.