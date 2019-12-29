Путин поблагодарил Трампа за данные, которые помогли предотвратить теракты

Лидеры двух государств договорились продолжить сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Москвы.

— Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, — говорится в сообщении.

Два лидера также обсуждали вопросы, которые "представляют взаимный интерес". Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Напомним, в ходе недавней пресс-конференции российский лидер рассказывал об обратной ситуации, когда Россия предупреждала США о возможном теракте в Штатах. Вашингтон не придал значения той информации, и на Бостонском марафоне прогремел взрыв.