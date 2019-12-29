Зрители пожаловались на припадки эпилепсии из-за последних "Звёздных войн"

По словам фанатов знаменитой трилогии, в свежем эпизоде слишком зрелищные спецэффекты.

В США несколько зрителей пожаловались на припадки эпилепсии после просмотра фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Так, 19-летней Эмили Сюзанны Джонс из Нового Орлеана, штат Луизиана, пришлось уйти с сеанса в первые полчаса. Припадок у неё случился в фойе кинозала. Но, к счастью, она вовремя смогла выпить лекарство и позвала на помощь друга.

— Я посмотрела оригинальную трилогию "Звёздных войн" совсем недавно, и у меня не было никаких симптомов, а последний фильм уж слишком яркий. Хотелось бы, чтобы создатели фильмов были поумнее, — передаёт издание New York Post её слова.

По словам американки, режиссёрам при создании спецэффектов нужно думать не только о зрелищности, но и о безопасности зрителей.

Ещё одна девушка, которая страдает от эпилепсии, 23-летняя Меган Уорри из Стоктона, штат Калифорния, досидела до конца сеанса, но её настигли мигрень и аура — состояние, которое предшествует припадку. Ей пришлось выйти из зала и вернуться, когда самочувствие чуть улучшилось.

Как отмечает издание, в Сети ещё три человека пожаловались на эпилептические припадки во время просмотра последнего фильма трилогии. А два человека заявили, что стали свидетелями припадков у других во время сеанса.

При этом уточняется, что Disney отправил письмо кинотеатрам с предупреждением, что фильм может вызвать припадки у страдающих эпилепсией людей.

Напомним, фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" вышел в России 19 декабря. Лента стала лидером в российском прокате за прошлые выходные.