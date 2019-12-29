Минкомсвязь проверит информацию об утечке данных с портала "Госуслуги"

В Сети обнаружили базу с ФИО, номерами телефонов, СНИЛС, ИНН и т.д. жителей одного региона.

Минкомсвязь проверит данные о том, что с портала "Госуслуги" произошла утечка личных данных примерно 28 тысяч пользователей. В ведомстве заверили, что сейчас ресурс работает в штатном режиме.

— По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка, — приводит РИА "Новости" комментарий ведомства.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на данные DeviceLock появилось сообщение о том, что произошла утечка в том числе ФИО, номеров телефонов, ИНН и других данных этих пользователей.

В качестве возможной причины ЧП назывались неверные настройки одного из серверов, на котором хранилась информация.