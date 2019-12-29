В отеле нашли тело девушки, прикованной к кровати наручниками

Тело 27-летней девушки, пристёгнутой наручниками к спинке кровати, нашли в московской гостинице. Об этом сообщает Пятый канал.

Как уточняется, следов криминальной смерти на теле погибшей не обнаружили. Девушка забронировала номер на сутки под своим именем. По месту регистрации обнаружили хостел-общежитие для рабочих.

Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия и устанавливают причину смерти девушки.

Ранее сообщалось, что в Британии выпустили руководство по съёмке интимных сцен.