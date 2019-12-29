"Ростелеком" опроверг утечку персональных данных с портала госуслуг

В компании заверили, что вся информация надёжно защищена и приложение работает в штатном режиме.

"Ростелеком", который является оператором сайта "Госуслуги", не выявил утечек персональных данных с портала.

— Пресс-служба ПАО "Ростелеком" не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено, — сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Там заявили, что данные пользователей надёжно защищены и все подсистемы портала работают в штатном режиме. Кроме того, уточняется, что возможный инцидент, о котором сообщали СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры". Сайт работает на технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком", но автономно от портала госуслуг.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на данные DeviceLock появилось сообщение о том, с портала "Госуслуги" произошла утечка ФИО, номеров телефона, ИНН и других данных 28 тысяч пользователей. Минкомсвязи начало проверку этой информации.