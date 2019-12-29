США нанесли точечные удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии

Речь идёт о складах оружия, пунктах командования и управления, которые якобы использовались для планирования атак на силы коалиции.

Вашингтон нанёс удары по пяти объектам шиитского движения "Хезболла" в Ираке и Сирии. Об этом рассказал помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, эти меры были приняты в ответ на серию атак "Катаиб Хезболлы" по иракским базам.

— Военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам в Ираке и Сирии, — сообщается в распространённом заявлении.

Хоффман уточнил, что речь идёт о складах оружия, пунктах командования и управления, которые якобы использовались для планирования атак на силы коалиции. По мнению Пентагона, нанесённые удары снизят вероятность повтора таких атак против стран — членов коалиции.

Ранее в США заявили о стремлении к всеобъемлющим переговорам с Ираном. При этом спецпредставитель Вашингтона по Ирану Брайан Хук обвинил Тегеран в поддержке "Хезболлы" и призвал мировое сообщество усилить давление на страну, чтобы решить проблему совместными силами дипломатии.