Британские дипломаты рассказали о самых странных просьбах от подданных

Позабавили их, к примеру, призывы подтвердить качество семенной жидкости, переправить телевизор в Австралию.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества (неофициально Форин-оффис) Великобритании опубликовало на своём официальном сайте список самых странных, нелепых и смешных вопросов и просьб, которые в уходящем году получили британские дипломатические представительства за рубежом.

Среди более чем 330 тысяч запросов МИД британского правительства выбрал десяток самых забавных и даже глупых. Так, один из подданных Елизаветы II пожаловался на плохую еду в самолёте и попросил посольство забронировать ему билеты на другой авиарейс. Ещё один гражданин настолько беспокоился о своём госпитализированном друге, что просил у дипломатов помощи в доставке телевизора в Австралию.

Своими в чём-то похожими требованиями привели консульство в замешательство две женщины. Одна невеста была крайне недовольна услугами визажиста в Катаре и просила найти ей нового стилиста. Из Швеции же звонила счастливица, которую пригласили на некое событие в Виндзорском дворце, и она надеялась узнать особенности вечернего дресс-кода.

В Техасе сложно найти листы формата А4, в маленькую квартиру в Лиссабоне может не вместиться массивная мебель, потерянные в Франции серьги стоит искать не через полицию, а через Форин-оффис, а телефонные номера знаменитостей точно можно узнать в дипломатическом представительстве. Вероятно, как-то так рассуждал житель Нигерии, когда попытался выяснить у дипломатов номер рэпера американского происхождения под сценическим псевдонимом 50 Cent.

О тонкостях клинической генетики пыталась узнать пара из Японии. Возможно, они перепутали британское посольство с кабинетом доктора-специалиста, но всё-таки поинтересовались, могут ли дипломаты по образцу спермы, взятой для процедуры ЭКО, определить, является ли её донор подданным английской короны. Не меньшее удивление вызвал звонок счастливого отца, который пытался уточнить, есть ли у его сына, рождённого за пределами Туманного Альбиона, шанс получить британское гражданство. Аргумент мужчины прочен как гранит: ребёнок точно был зачат на территории Великобритании.

— Несмотря на то что мы не можем раздобыть телефонные номера известных рэперов, найти ваши потерянные вещи или проконсультировать по поводу дресс-кода в Виндзоре, наш преданный делу персонал консульства всегда рад помочь британцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации за границей, — шутливо напоминает МИД Великобритании.

Любят пошутить и в российском МИДе. Однажды повод для этого дали как раз британцы, которые заявили, что мультфильм "Маша и Медведь" — на самом деле российская пропаганда.