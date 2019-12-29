Козак рассказал, как Россия ответит на санкции США по "Северному потоку – 2"

По его мнению, у властей США другие представления, когда "речь идёт о чужой энергобезопасности".

Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США против российского трубопровода "Северный поток — 2". Такое заявление сделал вице-премьер России Дмитрий Козак.

— Пока занимаемся (проработкой ответных мер. — Прим. ред.). Мы будем принимать взвешенные и адекватные решения, — рассказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

По словам Козака, санкции США связаны с тем, что у американских властей явно другое представление, когда "речь идёт о чужой энергобезопасности". По мнению российского политика, если бы речь шла об энергобезопасности США, то, скорее всего, "решения принимались бы другие".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который включает в себя санкции в отношении российских газопроводов. В связи с этим швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила работу. Американские власти требуют немедленного прекращения строительства газопровода.

Впрочем, в Кремле рассчитывают на скорое завершение работ по "Северному потоку — 2".