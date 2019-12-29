Жителей столичного региона предупредили о самой холодной ночи декабря

Синоптик не исключил, что в некоторых районах области показатели столбиков термометра могут опуститься ниже -10.

Ночь с 29 на 30 декабря может стать самой холодной в столице и Подмосковья, заявил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сегодня мы прогнозируем, что будет самая холодная ночь в декабре. Ночная температура в Москве — минус четыре-шесть[градусов], по области — до минус девяти, — приводит его слова ТАСС.

Специалист не исключил, что в некоторых районах области показатели столбиков термометров могут остановиться на двузначных отметках со знаком минус. В Центральном федеральном округе температура может составить около 15–16 градусов мороза.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь.