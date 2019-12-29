В Техасе открыли стрельбу в церкви, два человека убиты

Это уже второй случай нападения на религиозные учреждения в США за сутки. Первый имел место в Нью-Йорке.

В городе Уайт Сеттлмент в американском штате Техас два человека стали жертвами стрельбы, которую открыли в церкви. Об этом пишет местное издание Dallas Morning News.

Один человек погиб на месте, другой — в машине скорой помощи по пути в больницу. Ещё один госпитализирован в критическом состоянии.

В полиции пока констатируют, что угроза сохраняется. Местных жителей просят проявлять бдительность. Другие подробности не приводятся.

Напомним, что ранее сегодня мужчина с мачете напал на прихожан синагоги в Нью-Йорке. Он уже задержан.