Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Высшим достижением человечества, по его словам, стали японские туалеты с подогревом, музыкой и встроенным анализатором состояния стула.

Туалеты на производстве говорят о качестве автомобильной промышленности. Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб -ка нале Joe.

Джеймс Мэй много путешествовал и часто посещал автоконцерны различных стран и фирм и благодаря этому выработал интересный лайфхак. Определять качество автомобилей его научило состояние туалетов на заводах. Больше всего его поразили уборные в японской фирме Toyota, которые оборудованы туалетами с подогревом, музыкой и опциональной возможностью анализировать качество стула. Они, например, могут порекомендовать "пить меньше саке или есть больше лапши".

Качество итогового продукта концерна он оценил как надёжное и качественно сделанное не без помощи посещения уборных комнат.

— Туалеты в Японии — это абсолютная вершина человеческого развития, — признался экс-ведущий.

Туалеты заводов ЗИЛ и Lada у него оставили диаметрально противоположное впечатление. Их Джеймс Мэй назвал отвратительными и подчеркнул, что о стране можно судить по её национальным авиалиниям и уборным.