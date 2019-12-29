Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом в пятом раунде

Александр же ранее заявлял, что рад предложению от своего "брата и друга" провести поединок.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в поединке с бойцом ММА Александром Емельяненко отправит спортсмена в нокаут одним ударом, но не станет наносить его до пятого раунда.

— Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его, — отметил на своей странице в "Телеграме".

При этом Кадыров добавил, что четыре с половиной раунда будет "бегать по рингу".

Напомним, ранее Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко и сказал, что готов преподать ему урок мастерства. Свой поступок он объяснил тем, что вызывать на бой Емельяненко стало модно в спортивном мире.

Сам профессиональный боец заявил, что очень рад вызову "своего друга и брата". Федерация бокса России готова взяться за проведение состязания по всем правилам.