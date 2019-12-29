Премьер Польши поделился своим взглядом на историю Второй мировой войны

Он убеждён, что подписанный в 1939 пакт Молотова — Риббентропа был не "пактом о ненападении, а политическим союзом, делящим Европу на две сферы влияния", и после его подписания Гитлер якобы напал на Польшу с Запада, а СССР — с Востока.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не согласился со словами президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

По его мнению, российский лидер высказался подобным образом из-за "международного давления на Россию". В своём твиттере премьер опубликовал доклад, в котором описал свой взгляд на Вторую мировую войну.

— Память об этих событиях особенно важна для Польши, которая стала первой жертвой войны. Наша страна первая испытала вооружённую агрессию от фашистской Германии и Советской России, — сообщается в документе.

По словам Моравецкого, Польша была первой страной, которая боролась, чтобы защитить свободную Европу. Он также заявил, что Варшава не позволит искажать память о событиях тех лет и будет "отстаивать правду".

Премьер добавил, что подписанный в 1939 пакт Молотова — Риббентропа был не "пактом о ненападении, а политическим союзом, делящим Европу на две сферы влияния", и после его подписания Гитлер напал на Польшу с Запада, а СССР — с Востока.

По его мнению, Сталин и Гитлер договорились о политическом и военном союзе и якобы воплотили свой план. Из слов Моравецкого следует, что СССР и фашистская Германия в равной степени ответственны за начало войны.

Ранее Владимир Путин напомнил, что советские войска перешагнули границу с Польшей после того, как страна потеряла контроль над происходящим. Он обратил внимание на тот факт, что в тот момент власти страны были уже где-то в районе польско-румынской границы и "разговаривать на эту тему" было не с кем.

В Польше попросили время для того, чтобы оценить его слова, а затем заявили, что в начале Второй мировой войны СССР наряду с Германией проявил агрессию в отношении страны.