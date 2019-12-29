Кристина Асмус сообщила, что уже неделю находится в больнице

Выписать актрису обещают уже завтра, но окончательно этот вопрос доктора будут решать исходя из состояния пациентки.

Актриса Кристина Асмус неделю назад была госпитализирована из-за высокой температуры. Об этом она сообщила на свой странице в " Инстаграме ".

По словам актрисы, у неё диагностировали какую-то острую бактериальную инфекцию и сейчас она круглосуточно в ужасающем состоянии находится под капельницами.

После напряжённой недели, полной спектаклями и встречами, организм, видимо, "решил сам себе устроить отпуск", считает Кристина Асмус. Новогоднего настроения, по её словам, нет совершенно.