Бывшая жена Рыжего из "Иванушек" вышла замуж за баскетболиста

Брак Андрея Григорьева-Апполонова, в котором родилось двое сыновей, распался после 11 счастливых совместных лет.

Мария Григорьева-Апполонова, в девичестве Банкова, вышла замуж за 28-летнего баскетболиста Андрея Зубкова, о чём она сообщила на странице в Instagram.

В сториз она опубликовала фотографию свидетельства о бракосочетании, на которой видно, что церемония состоялась 28 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге. Мария взяла фамилию мужа и изменила никнейм в социальной сети.

Влюблённых видели вместе уже раньше, на хоккейном матче весной этого года, который они посетили вместе с сыновьями Марии. После этого солист "Иванушек" в своём инстаграме признался, что в его семье действительно есть некоторые проблемы, и заявил, что они хотят пожить отдельно.