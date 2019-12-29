Зеленский встретил освобождённых украинцев в аэропорту Киева — видео

Всего на подконтрольную киевским властям территорию было возвращено 76 человек, последний обмен с ДНР состоялся ещё в 2017 году.

Президент Украины Владимир Зеленский лично встречал в киевском аэропорту Борисполь освобождённых в Донбассе украинцев, следует из трансляции украинских телеканалов.

Как видно на кадрах, Зеленский стоит у трапа самолёта и приветствует каждого выходящего из самолёта, первыми встретились с президентом военные. Всего было освобождено 76 удерживаемых украинцев.

— Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четвёрки". Всё, о чём договорились по этому вопросу [об обмене], было выполнено, — заявил Зеленский после встречи.

Ранее Лайф сообщал, что две девушки после обмена отказались возвращаться на Украину из ДНР. Процедура обмена проходила на КПП Майорск под Горловкой по формуле "124 на 76" и стала первой с 2017 года.