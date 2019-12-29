В ЛНР заявили о выполнении всех условий обмена пленными с Украиной

Луганская Народная Республика выполнила все условия обмена пленными с Украиной. Об этом журналистам сообщила представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

— Состоялся обмен, украинская сторона привезла всех лиц в соответствии со списком. Со своей стороны мы отдали 25 человек, которых запрашивала (а мы подтвердили) украинская сторона, — заявила Кобцева.

Она подчеркнула, что обмен состоялся по формуле "всех установленных на всех установленных" и был выполнен в полном объёме.

Напомним, 29 декабря Украина, ДНР и ЛНР провели первый за два года обмен пленными, который охватил 200 человек.