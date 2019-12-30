Москва и Минск ещё не согласовали дорожные карты по нефти, газу и налогам

Отмечается, что для завершения этого процесса требуется "политическое решение" двух лидеров.

Интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам между Россией и Белоруссией пока не согласованы, но, по словам вице-премьера Правительства Белоруссии Дмитрия Крутого, возможно, до конца года состоится встреча двух лидеров для согласования спорные вопросов. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".

— Три вопроса, которые были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определённые вопросы по налоговой карте. Поэтому надеемся, что до конца года ещё будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определённые развязки по этим темам, — сказал Крутой.

При этом он отметил, что аргументации сторон понятны, но для завершения процесса согласования не хватает принятия политического решения. Он также добавил, что разговоры о возможном отказе Минска от белорусского рубля являются абсолютной глупостью.

Ранее Лайф сообщал, что Россия и Белоруссия завершают согласование дорожных карт по экономической интеграции. После этого СМИ со ссылкой на посла России в Минске Дмитрия Мезенцева сообщили, что страны могут согласовать интеграцию в начале 2020 года.