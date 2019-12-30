Трамп назвал нападение на прихожан синагоги "ужасающим"

Также он призвал всех объединиться в борьбе против страшного бедствия современности — антисемитизма.

Президент США Дональд Трамп назвал нападение на представителей еврейской общины в городе Монси (штат Нью-Йорк) ужасающим. Об этом он заявил своём твиттере.

— Мы все должны объединиться, чтобы бороться и искоренить страшное бедствие — антисемитизм, — написал он в сообщении.

Также президент добавил, что он и его жена Мелания Трамп желают всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.

Сегодня стало известно, что в пригороде Нью-Йорка мужчина с мачете на седьмую ночь светлого праздника Ханукки напал на посетителей синаноги, в результате чего ранено пять человек, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии. Позднее появилась информация о том, что подозреваемый задержан полицией.