В Новой Москве автомобиль сбил двух взрослых и ребёнка

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП на Боровском шоссе в Новой Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

Водитель сбил трёх пешеходов на Боровском шоссе в районе съезда на Внуково, — говорится в сообщении.

Степень тяжести полученных пешеходами травм не сообщается, водитель остался на месте аварии, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что в Эстонии перевернулся автобус из Петербурга.

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