СМИ: Неизвестный обстрелял дом брата главы Администрации Президента Абхазии

Неизвестный обстрелял дом брата главы Администрации Президента Абхазии, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Источник в силовых структурах сообщил журналистам, что дом, подвергшийся атаке, принадлежит родному брату руководителя Администрации Президента Абхазии Беслану Барцицу.

После того как неизвестный открыл огонь по зданию, которое принадлежит Тамазу Барцицу, на месте работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, говорится в сообщении. В службе уточнили, что пострадавших нет.

Ранее Тамаз Барциц проходил по делу о передаче крупных денежных средств братьям Читанава за покушение на бывшего президента Александра Анкваба девятого июля 2007 года.