Зеленский объяснил освобождение бывших бойцов "Беркута"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать республикам Донбасса экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена было "политическим решением", направленным на освобождение людей. Об этом он заявил после встречи с вернувшимися на родину украинцами в киевском аэропорту Борисполь.
— Так, по поводу "беркутовцев". Это условие обмена. Это было сложное решение, это политическое решение, это правда, — сказал украинский лидер.
Зеленский также отметил, что в сложившейся ситуации было главным "вернуть людей живыми", и подчеркнул, что был готов отдать сто "беркутовцев" взамен на одного украинского разведчика.
Он также добавил, что, несмотря на освобождение бывших сотрудников, расследование дела Майдана будет доведено до конца.
Напомним, экс-бойцы "Беркута" обвиняются в стрельбе на "евромайдане" в 2014 году, в результате которой, по официальным данным, погибло 53 человека. После того как Киевский суд отпустил их под личное обязательство, группа радикалов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО.
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