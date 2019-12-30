Зеленский объяснил освобождение бывших бойцов "Беркута"

При этом он отметил, что расследование уголовного дела, в котором они являются фигурантами, будет "доведено до конца".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение передать республикам Донбасса экс-бойцов "Беркута" в рамках обмена было "политическим решением", направленным на освобождение людей. Об этом он заявил после встречи с вернувшимися на родину украинцами в киевском аэропорту Борисполь.

— Так, по поводу "беркутовцев". Это условие обмена. Это было сложное решение, это политическое решение, это правда, — сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что в сложившейся ситуации было главным "вернуть людей живыми", и подчеркнул, что был готов отдать сто "беркутовцев" взамен на одного украинского разведчика.

Он также добавил, что, несмотря на освобождение бывших сотрудников, расследование дела Майдана будет доведено до конца.

Напомним, экс-бойцы "Беркута" обвиняются в стрельбе на "евромайдане" в 2014 году, в результате которой, по официальным данным, погибло 53 человека. После того как Киевский суд отпустил их под личное обязательство, группа радикалов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО.