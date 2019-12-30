Москалькова прокомментировала обмен пленными между Украиной и Донбассом

Она сердечно поприветствовала эту акцию и особо отметила работу уполномоченных по правам человека в ЛНР и ДНР.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила глав государств "нормандской четвёрки", благодаря которым стал возможен обмен пленными. Об этом она сообщила на своей странице в " Инстаграме ".

— Это значит, что люди освобождены и встретят Новый год в кругу семьи, с родными и близкими, — заявила Москалькова, предварив этими словами свой комментарий.

Также она заявила, что по итогам минувшего дня можно сказать, что следование минским соглашениям в полном объёме — единственный путь к защите прав граждан в зоне конфликта.

Москалькова также отметила первоклассную работу омбудсменов ЛНР и ДНР — Ольги Кобцевой и Дарьи Морозовой.

Напомним, 29 декабря состоялась процедура обмена пленными между ЛНР, ДНР и Украиной по формуле "всех установленных на всех установленных". При этом уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила, что значительное число граждан, которых отпускает украинская сторона, — жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это был первый за два года обмен пленными в Донбассе, охвативший двести человек. Лайф вёл прямую трансляцию.