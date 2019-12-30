Появилось видео стрельбы в церкви в Техасе с двумя погибшими

Texas Church Shooting livestream video shows a person returning fire and killing the gunman.



pic.twitter.com/NdZ5GTCg5a — OculusINT (@OculusInt) 29 декабря 2019 г.

Неизвестный, устроивший стрельбу в американском городе Уайт-Сеттлмент в штате Техас, успел убить охранника церкви и ранить ещё одного человека, прежде чем был застрелен одним из прихожан. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как видно на кадрах, во время службы стрелок стоит в дальнем углу и с кем-то разговаривает, а спустя мгновение делает шаг назад, на что реагирует сидящий рядом охранник, и пытается достать оружие.

Нападавший успевает раньше, наводит на него свой дробовик и стреляет, второй выстрел достаётся тому, с кем он только что разговаривал. Спустя мгновение раздаётся уже третий выстрел, который сделал один из прихожан церкви по стрелку.

Охранник церкви и стрелок погибли, третий пострадавший в критическом состоянии был доставлен в больницу. Как рассказал представитель ФБР, мотив нападавшего пока не удалось установить.

Ранее Лайф сообщал, что в Техасе открыли стрельбу в церкви, два человека убиты.