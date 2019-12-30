Исследование показало, где в России пьют больше всего шампанского

Расчёты проводились на основе статистики, предоставленной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.

Россияне в новогодние праздники выпивают четверть от годового потребления шампанского, а наибольшей популярностью оно пользуется в Ненецком АО. Об этом говорит статистическое исследование РИА "Новости".

В среднем жители России выпивают по два бокала в период зимних праздников, но некоторые регионы показывают более высокие результаты. Так, лидером стал Ненецкий автономный округ, где взрослые сограждане потребляют примерно по 4,3 бокала. Второе и третье места заняли Мурманская область и Камчатский край — 3,8 и 3,7 бокала соответственно.

Далее в списке значатся Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край, где в среднем на одного человека приходится по 3,2 бокала.

Эксперты объясняют такие показатели особенностью структуры населения. Молодые люди охотнее пьют игристый напиток, а на севере и в крупных городах таких много из-за трудовой миграции.

Другой полюс рейтинга заняли республики Северного Кавказа. Если в Дагестане (0,23 бокала), Кабардино-Балкарии (0,46) и Карачаево-Черкесии (0,5) потребление алкоголя хоть и незначительно, но поддаётся расчётам, то в Ингушетии и Чечне оно практически нулевое. Нелюбовь не только к шампанскому, но и к любому алкоголю объясняется менталитетом местных жителей, считают эксперты.

Если, согласно общей статистике, в России выпивают четверть от годового потребления шампанского, то в Бурятии и Забайкалье эти значения намного выше. 45% и 42% соответственно приходятся на жителей этих регионов, но в абсолютных величинах получается около полутора бокалов на взрослого, что ниже среднего.

Ранее в преддверии Нового года экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" рассказал, какие марки шампанского лучше всего купить к праздничному столу. Но всегда стоит помнить, что потребление алкоголя влечёт за собой определённые риски, поэтому доктора напоминают о канцерогенности горячительных напитков, а психиатр порекомендовал отказаться от них в пользу активных игр или танцев.