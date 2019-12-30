ФБР не комментирует передачу России информации о терактах в Санкт-Петербурге

Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало комментировать предоставление своим российским коллегам информации о планируемых на Новый год терактах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу, но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому, — приводит агентство текст сообщения, отмечая, что в резиденции президента США на запрос пока не ответили.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за данные, которые помогли предотвратить теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудниками ФСБ были задержаны двое россиян, планировавших нападения в местах массового скопления людей.