ФБР не комментирует передачу России информации о терактах в Санкт-Петербурге

2

Фото © Flickr / André Gustavo Stumpf

Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало комментировать предоставление своим российским коллегам информации о планируемых на Новый год терактах в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу, но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому,приводит агентство текст сообщения, отмечая, что в резиденции президента США на запрос пока не ответили.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за данные, которые помогли предотвратить теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудниками ФСБ были задержаны двое россиян, планировавших нападения в местах массового скопления людей.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×