В России могут создать авиакомпанию для полётов в ДФО по доступным ценам

Сейчас государство субсидирует перевозки, но только для определённых категорий населения.

В России может появиться авиакомпания, которая будет специализироваться на полётах на Дальний Восток и обратно по доступным ценам, сообщают "Известия".

Отмечается, что над этим вопросом работают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех", о чём говорится в письме заместителя министра транспорта Александра Юрчика сенатору Ивану Абрамову.

Ранее член Совфеда обращался в ведомство с просьбой обратить внимание на транспортную доступность региона. По его словам, стоимость авиабилетов значительно увеличилась после того, как с рынка ушли "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа".

По мнению Абрамова, введение плоских тарифов также не смогло решить проблему, так как на подобные билеты имеется высокий спрос, а их количество серьёзно ограничено. Также существуют и государственные субсидии, однако ими воспользоваться могут не все категории граждан.

Член Совфеда предполагает, что проблему можно решить за счёт создания при участии государства новой авиакомпании. Её специализацией станут полёты с Дальнего Востока в центральную часть страны.

— Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около восьми триллионов рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году, — пояснил Абрамов изданию.

Впрочем, исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в беседе с изданием отметил, что подобная мера является нецелесообразной, так как заявиться для участия в программе субсидирования может любая авиакомпания России.