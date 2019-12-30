Спикер Рады назвал обмен пленными "победой государства"

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Фото © Facebook / Дмитрий Разумков

Председатель Верховного совета Украины, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков счёл успешный обмен пленными "важной победой государства накануне Нового года". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

Ещё 76 украинцев дома, — написал он в сообщении.

Напомним, 29 декабря состоялась процедура обмена пленными между ЛНР, ДНР и Украиной по формуле "всех установленных на всех установленных". При этом уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила, что значительное число граждан, которых отпускает украинская сторона, — жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это был первый за два года обмен пленными в Донбассе, охвативший двести человек. Лайф вёл прямую трансляцию.

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