Спикер Рады назвал обмен пленными "победой государства"

Председатель Верховного совета Украины, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков счёл успешный обмен пленными "важной победой государства накануне Нового года". Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".
— Ещё 76 украинцев дома, — написал он в сообщении.
Напомним, 29 декабря состоялась процедура обмена пленными между ЛНР, ДНР и Украиной по формуле "всех установленных на всех установленных". При этом уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила, что значительное число граждан, которых отпускает украинская сторона, — жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это был первый за два года обмен пленными в Донбассе, охвативший двести человек. Лайф вёл прямую трансляцию.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram