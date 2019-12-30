Опрос показал, чего бы на самом деле хотели россияне в подарок от Деда Мороза

Отмечается, что лидера рейтинга новогодних желаний выбирают более чем в три раза чаще, чем остальные варианты.

Каждый третий россиянин в наступающий праздник хотел бы попросить у Деда Мороза здоровья себе и своим близким, так отвечает 34% опрошенных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМа.

— Чаще всего такой подарок желают женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%), — говорится в сообщении.

На втором месте со значительным отрывом закрепился ответ о деньгах и материальном благополучии, его выбрали 9% опрошенных. Чаще всего это молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.

Счастья для себя и родственников просил каждый двадцатый россиянин. Отмечается, что в сравнении с прошлым годом этот вариант ответа стал более популярным (3% в прошлом и 6% в нынешнем году).

А вот популярность мира во всём мире упала на 4% относительно уровня 2018-го, его выбрали только 6% респондентов. Замыкает первую пятёрку пожеланий вариант с дачей или квартирой — его выбирают 5% россиян.

Из других возможных подарков у главного зимнего волшебника также просили автомобиль — 5%, путешествие — 3%, достойную работу (карьерный рост) — 2%. Опрос проведён 17 декабря 2019 года среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Лайф сообщал, что ВЦИОМ назвал то, что россияне ценят больше всего.