СМИ: А320 EgyptAir в 2016 году рухнул в море из-за утечки кислорода

Изначально данные французской и египетской стороны различались. Каир настаивал на версии теракта, в то время как Париж полагал, что всему виной технические неисправности.

Причиной крушения авиалайнера А320 авиакомпании EgyptAir, унёсшего жизни 66 человек в мае 2016 года, стала утечка легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на конфиденциальные документы французского судебного расследования.

Издание сообщает, что системы оповещения минимум три раза за сутки, предшествующие полёту, сигнализировали о неполадках. Перевозчик знал о том, что лайнер бы технически неисправен, но ни пилоты, ни технический центр в Каире не стали ничего предпринимать. Однако источник в Министерстве гражданской авиации опроверг эту информацию.

— Он не должен был вылетать из Каира после появления неоднократных неисправностей, о которых не сообщили, — указано в сообщении.

При этом египетская комиссия по расследованию катастрофы заявляла, что на телах жертв были обнаружены следы взрывчатых веществ, но французская сторона не обнаружила их на телах граждан Франции, погибших при крушении.

Напомним, что самолёт А320 на пути из Парижа в Каир потерпел крушение в Средиземном море 19 мая 2016 года. Египетские военные обнаружили обломки авиалайнера и вещи погибших в 290 километрах от Александрии. Стоит отметить, что о находке сообщалось и накануне, но авиакомпания EgyptAir опровергала эту информацию. Согласно данным, расшифрованным с бортовых самописцев, с лайнера А320 поступали сигналы о наличии дыма.