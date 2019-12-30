В России могут переименовать все пассажирские самолёты, сделав им единую линейку

Подобная практика используется в других странах, которые пришли к ней постепенно.

В России может быть произведён ребрендинг всех гражданских авиалайнеров, а также создана единая линейка с одним названием. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

— Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолётов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона, — заявил Слюсарь.

По его словам, подобная практика применяется у крупнейших игроков авиарынка, которые, впрочем, пришли к ней постепенно. Такие меры имеют экономическую мотивацию, так как все инвестиции идут в один бренд.

Дивизион гражданских самолётов может состоять из лайнеров МС-21 и SSJ-100, которые производят разные компании.

— Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли, — отметил Слюсарь.