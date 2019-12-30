Захарова назвала вызов посла России попыткой Варшавы "переиграть ситуацию"

Слова лидера России о после Польши, который обещал поставить памятник Гитлеру, вызвали у дипведомства недоверие и обеспокоенность.

Вызов российского посла в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о дневниковой записи польского посла в Германии, который поддерживал высылку евреев в Африку, является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".

Захарова подчеркнула, что приглашение посла на беседу не является событием в дипломатической жизни, это рутина. Она считает, что это было необходимо, чтобы "переиграть ситуацию в свою пользу" и "расставить соответствующие акценты".

В 2020 году исполняется 75 лет неизменной позиции России касательно итогов Второй мировой войны, закреплённых и описанных Нюрнбергским процессом, напомнила дипломат.

Напомним, 24 декабря Путин назвал экс-посла Польши в Германии "сволочью" и "антисемитской свиньёй" за его намерение установить памятник Гитлеру. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал польские власти извиниться за поддержку фашистского антисемитизма. В пятницу МИД Польши пригласил на беседу российского посла Сергея Андреева, во время которой дипломат изложил позицию России по данному вопросу.