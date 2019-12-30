Критик Соседов назвал печальным зрелищем "немощную" Пугачёву на сцене

В свою очередь, Прохор Шаляпин отметил, что время некоторых талантливых артистов попросту ушло.

Возвращение на сцену ветеранов российской эстрады в лице Пугачёвой, Ротару и Носкова вызывает не восхищение, а чувство жалости от их далеко не молодого вида. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НТВ.

— Все возвращения вот эти вот, и Пугачёва, и Ротару, и Агузарова, и Носков, — всё это очень печальное зрелище, у меня лично это вызывает жалость. Мы видим немощь этих людей. Пугачёва, извините, еле дышит стоит, это невозможно смотреть. Какой она может дать концерт? — сказал он.

По мнению Соседова, артисты не имеют права "выходить на сцену немощными" и должны показывать себя исключительно в лучшей форме, чтобы зрители запомнили их на пике успеха.

Певец Прохор Шаляпин, также принимавший участие в записи программы, отметил, что сцена — "не место для жалости", и заявил, что время некоторых талантливых исполнителей попросту ушло, сколько ни "лей им сладкие слова в уши, народ уже ненавидит этих артистов", — считает он.

Напомним, Алла Пугачёва объявила о прекращении концертной деятельности в 2009 году, однако спустя 10 лет, в свой 70-летний юбилей, всё же порадовала фанатов и выступила в Кремле с концертом "Алла Пугачёва. P. S". Позже она заявила, что готова снова выйти к публике на своё 80-летие.