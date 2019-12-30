Состояние сорвавшейся во Владивостоке гимнастки остаётся тяжёлым

При переходе от одного трюка к другому она сняла с запястья страховочную петлю.

Воздушная гимнастка, которая в воскресенье во время представления "Ёлка в цирке" упала с высоты пяти метров во время выполнения трюка, находится в тяжёлом состоянии. Об этом ТАСС сообщил представитель Владивостокской клинической больницы № 2.

Характер травм он уточнять отказался, сославшись на врачебную тайну, но уверил, что доктора отделения интенсивной терапии оказывают ей всю необходимую помощь.

Артистку зовут Елена Приходская, и она, согласно опубликованному в "Фейсбуке" сообщению Владивостокского государственного цирка, сняла с руки страховочную петлю и по неизвестной причине не надела её обратно.

Сотрудники учреждения осмотрели трюковой аппарат до и после выступления, но не обнаружили никаких дефектов. Это даёт основания полагать, что в трагедии может быть замешан человеческий фактор, указано в сообщении.

— Администрация Владивостокского государственного цирка уже работает совместно с полицией над выяснением причин случившегося и пристально следит за состоянием Елены, — заявляют представители цирка.

Елена Приходская упала вниз головой на манеж цирка в воскресенье. Её сразу же доставили в реанимацию.