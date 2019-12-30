Из-за угрозы взрыва в Хабаровске эвакуировано 4,5 тысячи детсадовцев — видео

В Хабаровске эвакуируют более 4,5 тысячи воспитанников из 26 детских садов, куда поступили сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

— Эвакуируют 26 детских садов, это 4,5 тысячи детей и около одной тысячи сотрудников, — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, детей оперативно выводят из учебных заведений и размещают в соседних школах, информируют родителей о случившемся.

Ранее Лайф сообщал об эвакуации четырёх детских садов в Хабаровском крае.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Хабаровского края проводилась в декабре уже несколько раз. Ни одна из угроз в результате не подтвердилась.