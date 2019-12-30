Из-за угрозы взрыва в Хабаровске эвакуировано 4,5 тысячи детсадовцев — видео

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Фото © Артём Геодакян / ТАСС

В Хабаровске эвакуируют более 4,5 тысячи воспитанников из 26 детских садов, куда поступили сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Эвакуируют 26 детских садов, это 4,5 тысячи детей и около одной тысячи сотрудников, — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, детей оперативно выводят из учебных заведений и размещают в соседних школах, информируют родителей о случившемся.

Ранее Лайф сообщал об эвакуации четырёх детских садов в Хабаровском крае.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Хабаровского края проводилась в декабре уже несколько раз. Ни одна из угроз в результате не подтвердилась.

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