В Белоруссии фура задавила мужчину, который приехал на место ДТП к своему сыну

В ДТП обошлось без пострадавших, но из-за непогоды и плохой видимости водитель Volvo не заметил на трассе легковую машину.

Гражданин Белоруссии приехал к своему сыну, который попал в ДТП, но погиб под колёсами фуры. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь" со ссылкой на МВД республики.

Днём на трассе, по сообщению милиции, из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в левой полосе столкнулись автомобили "Форд" и "Додж". Обошлось без серьёзных травм: механические повреждения получили только автомобили, а водители выставили аварийный знак и стали ждать прибытия ГАИ для составления протокола.

Но первым успел приехать 47-летний отец водителя автомобиля "форда". Он сел на заднее сиденье. В этот момент водитель большегрузного "вольво" решил обогнать автобус, но из-за плохой погоды и сумерек не заметил авто и врезался в него.

— В результате аварии отец водителя "форда" погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили журналистам в МВД.