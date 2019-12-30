Экс-глава МИД Италии рассказал о приёме на даче Путина

Он также отметил, что после встречи у него осталось много хороших впечатлений о человеческих качествах российского лидера.

Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о двусторонних встречах с президентом России Владимиром Путиным на даче в Подмосковье. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Зная, что я очень люблю животных, Путин привёл с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — чёрного лабрадора Конни. И пока мы беседовали, она всё время сидела у камина между нами, — цитирует политика агентство.

Он также отметил, что тогда, в 2002 году, российский лидер поделился с ним планами на реализацию программы по сохранению популяции вымирающего на тот момент амурского тигра, которая впоследствии была успешно реализована.

Фраттини также заявил, что, кроме деловых, у него также много хороших личных впечатлений о Путине, ведь политический вес — это одно, но "человеческий аспект всегда остаётся исключительно важным и интересным".

Ранее Лайф сообщал, что Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет у власти.