Hyundai и Kia отзывают 640 тысяч автомобилей из-за различных дефектов

Автомобилестроительные компании Южной Кореи Hyundai Motor и KIA Motors отзывают 640 тысяч автомобилей из-за неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

В сообщении указано, что для бесплатного ремонта отзываются шесть моделей. Среди них называются минивэн Hyundai Grand Starex, малогабаритный грузовичок Porter 2 и мини-автобус Solati с нестабильной работой двигателя. А у паркетного внедорожника Kia Sorento обнаружены проблемы в системе предотвращения лобового столкновения.

Случаи, когда автопроизводитель отзывает уже готовый, казалось бы, продукт, не так уж и редки. Так, в сентябре уходящего года компания BMW предупредила владельцев X3 (G20) о том, что им следует обратиться в ближайший дилерский центр для замены подголовника, а в октябре Toyota оказалась недовольна качеством автомобиля Land Cruiser Prado — возникли проблемы с затяжкой топливной трубки.