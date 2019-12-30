В Хабаровске задержали подозреваемого в вербовке террористов

По данным следствия, мужчина размещал в своих соцсетях видеоролики, пропагандирующие терроризм и призывающие помогать террористам.

Хабаровские правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в пропаганде деятельности террористической организации и вербовке в неё. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 45-летний местный житель придерживался радикальных религиозных взглядов и имел мотивы национальной ненависти. В течение 2019 года он общался с членом террористической организации, а затем и сам вступил в её ряды.

— В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка, — говорится в сообщении.

Помимо этого подозреваемый публиковал в открытом доступе в соцсетях видеозаписи, призывающие финансово и материально обеспечивать незаконные формирования и участвовать в их деятельности.

В настоящий момент мужчина помещён под стражу, против него возбуждены уголовные дела за участие в деятельности террористической организации и призывы к терроризму, только по первой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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